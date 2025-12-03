СМИ: после встречи с Путиным Виткофф и Кушнер отменили переговоры с Зеленским

Специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер отменили встречу с президентом Украины Владимир Зеленским, которая должна была состояться в Брюсселе 3 декабря.

Как сообщает канал "Украина-24" со ссылкой на журналиста Euronews Алекса Рафоглу, украинский лидер возвращается на родину. Согласно этой информации, в Кремле заявляют, что Виткофф и Кушнер обещали сразу после встречи с российским лидером Владимиром Путиным отправиться в Вашингтон.

Напомним: вечером 2 декабря в Кремле прошли переговоры Виткоффа и Кушнера с Путиным по украинской тематике. Как сообщил участвовавший в них советник российского президента Юрий Ушаков, сторонам не удалось достичь прогресса по территориальным вопросам.

Ушаков сообщил, что стороны договорились не раскрывать сути переговоров. Когда ему был задан вопрос, стали ли стороны ближе или дальше к миру, помощник Путина ответил: "Не дальше – это точно. Но предстоит ещё большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве. контакты будут продолжены". Отметим, что он не упомянул Киев в этом контексте.