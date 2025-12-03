x
03 декабря 2025
время публикации: 03 декабря 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 09:24
Переговоры Путина с Виткоффом не привели к компромиссу
Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Пятичасовые переговоры президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Виткоффа по украинской тематике закончились без достижения компромисса по территориальному вопросу. Об этом сообщил принимавший в них участие помощник Путина Юрий Ушаков.

"Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные какие-то предложения. Мы обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться. И президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику. Президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений", – цитируют его "Ведомости".

"Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим решения кризиса. естественно, наиболее важный для нас и для американцев тоже. Пока еще компромиссного варианта найдено не было. Но некоторые американские наработки выглядят – более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам подходят", – сказал чиновник, отметив, что есть и неприемлемые формулировки.

Ушаков сообщил, что стороны договорились не раскрывать сути переговоров. Когда ему был задан вопрос, стали ли стороны ближе или дальше к миру, помощник Путина ответил: "Не дальше – это точно. Но предстоит ещё большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве. контакты будут продолжены". Отметим, что он не упомянул Киев в этом контексте.

Предложенный президентом США Трампом план урегулирования по Украине предусматривает передачу России полного контроля над Донецкой и Луганской областями – даже над территориями, которые она не контролирует. Другие неприемлемые для Украины пункты – отказ от вступления в NATO и ограничение численности вооруженных сил.

