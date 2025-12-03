Amnesty International обвинила суданских боевиков в военных преступлениях

Неправительственная организация Amnesty International обвинила ведущие борьбу против правительства Судана "Силы быстрой поддержки" в военных преступлениях и призвала начать расследование их деятельности.

Согласно опубликованному ей отчету, боевики СБП, захватившие в апреле 2025 года крупнейший в Северном Дарфуре лагерь для перемещенных лиц Замзам, несут ответственность за массовые убийства и изнасилования.

"Чудовищные и целенаправленные нападения на голодных, находящихся в отчаянии мирных жителей в Замзаме вновь демонстрирует полное презрение к человеческой жизни. Людей безжалостно убивали, грабили, крадя вещи, необходимые для выживания", – заявила глава AI Аньес Калламар.

Отметим, что преступления еще большего масштаба были совершены при захвате "Силами быстрой поддержки" столицы Северного Дарфура – города Аль-Фашир. Жертвами резни сдесь стали по меньшей мере 2200 человек.