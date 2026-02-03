Советник главы ОАЭ призвал Иран заключить соглашение с США

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам внешней политики Анвар Гаргаш в преддверии переговоров между США и Ираном призвал иранские власти заключить ядерное соглашение.

"Ирану необходимо соглашение. Ему необходимо восстановить отношения с США. Регион прошел через множество тяжелых конфронтаций, нам не нужна еще одна. Прямые американо-иранские переговоры могут привести к договоренностям, которые предотвратят будущие конфликты", – сказал он.

2 февраля президент Исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран готовится к переговорам с США. По его словам, он поручил главе МИД Аббасу Аракчи "подготовить почву для справедливых и честных переговоров" на основе принципов "достоинства и мудрости" в рамках национальных интересов, но только при условии, что будет создана "подходящая атмосфера – без угроз и без неразумных ожиданий".

Источники в Иране сообщали агентству Reuters, что специальный посланник президента США Стив Виткофф встретится с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле в ближайшую пятницу, 6 февраля. Согласно американским источникам, на встрече также будет присутствовать зять американского президента и его советник Джаред Кушнер.