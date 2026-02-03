Дорожный конфликт: военнослужащий будет обвинен в убийстве оппонента на 6-м шоссе

Полиция сообщает о завершении расследования убийства на Трансизраильском шоссе (6-я трасса), совершенного 8 января текущего года. Предварительное обвинительное заключение вынесено против подозреваемого, военнослужащего ЦАХАЛа в возрасте около 20 лет.

В результате инцидента был убит Шариф Мофак Хадид из Дальят аль-Кармель. Подозреваемый, находившийся в отпуске военнослужащий ЦАХАЛа, был задержан на месте происшествия, его табельное оружие изъято.

В расследовании принимали участие представители военной полиции, поскольку подозреваемый является солдатом-срочником. Суд время от времени продлевал срок его содержания под стражей.

Следствием была сформирована доказательная база, после чего через хайфскую прокуратуру было подано заявление обвинителя, в ближайшие дни будет подано обвинительное заключение.

По данным следствия, дорожный конфликт между подозреваемым и жертвой начался до инцидента, и на каком-то этапе военнослужащий выстрелил в своего оппонента из армейского оружия. Он будет обвинен в убийстве.