Удары по Каракасу: пожары в аэропортах и на авиабазах

По информации в открытых источниках, подтверждены прямые попадания по базе "Форт-Тиуна". По сообщениям Sky News Arabia, под обстрел мог попасть и дом министра обороны Венесуэлы, находящийся на территории комплекса.

На авиабазе "Ла-Карлота": зафиксированы крупные очаги пожара. Жители ближайших кварталов (включая район "23 января") сообщают, что от взрывной волны в домах вылетали стекла.

Помимо Каракаса, удары нанесены по аэропорту Игероте и объектам в районе Ла-Гуайра. Также поступают сообщения об атаках на острове Маргарита.

В небе над городом – не только ударные самолеты, но и вертолеты. На видео в соцсетях зафиксированы машины, похожие на американские тяжелые транспортники CH-47 Chinook.

Южная часть Каракаса, где сосредоточены военные базы, полностью обесточена. Также сообщается о масштабных сбоях в работе интернета.

Бронетехника венесуэльской армии заняла позиции вокруг президентского дворца Мирафлорес.