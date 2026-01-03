x
03 января 2026
|
последняя новость: 10:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 января 2026
|
03 января 2026
|
последняя новость: 10:12
03 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Удары по Каракасу: пожары в аэропортах и на авиабазах

Венесуэла
время публикации: 03 января 2026 г., 10:10 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 10:24
Удары по Каракасу: пожары в аэропортах и на авиабазах
AP Photo/Matias Delacroix

По информации в открытых источниках, подтверждены прямые попадания по базе "Форт-Тиуна". По сообщениям Sky News Arabia, под обстрел мог попасть и дом министра обороны Венесуэлы, находящийся на территории комплекса.

На авиабазе "Ла-Карлота": зафиксированы крупные очаги пожара. Жители ближайших кварталов (включая район "23 января") сообщают, что от взрывной волны в домах вылетали стекла.

Помимо Каракаса, удары нанесены по аэропорту Игероте и объектам в районе Ла-Гуайра. Также поступают сообщения об атаках на острове Маргарита.

В небе над городом – не только ударные самолеты, но и вертолеты. На видео в соцсетях зафиксированы машины, похожие на американские тяжелые транспортники CH-47 Chinook.

Южная часть Каракаса, где сосредоточены военные базы, полностью обесточена. Также сообщается о масштабных сбоях в работе интернета.

Бронетехника венесуэльской армии заняла позиции вокруг президентского дворца Мирафлорес.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2026

США: нанесены "точечные удары по узлам управления и снабжения" в районе Каракаса
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2026

Взрывы и дым в столице Венесуэлы, население спешно эвакуируется