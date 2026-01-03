Глава Еврокомиссии: решение по Венесуэле должно соответствовать международному праву

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любое решение по Венесуэле должно соответствовать международному праву и Уставу ООН.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Мы поддерживаем народ Венесуэлы и выступаем за мирный и демократический переход. Любое решение должно соответствовать международному праву и Уставу ООН", – написала она в соцсети X.

Ранее Бразилия, Уругвай, Куба и Иран осудили удары. Тегеран назвал происходящее нарушением суверенитета и призвал Совбез ООН вмешаться.

Террористическая организация ХАМАС опубликовал заявление, в котором указано, что группировка "решительно осуждает американскую агрессию против Республики Венесуэла и похищение президента Мадуро и его жены".

МИД РФ распространил следующее заявление: "Предельно встревожены сообщениями о том, что Президент Венесуэлы Н.Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права".

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил: "Украина последовательно защищала право народов жить свободно – без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушал все эти принципы во всех отношениях. Демократические страны и правозащитные организации по всему миру подчеркивали масштабные преступления его режима, насилие, пытки, угнетение, злоупотребления всеми основными свободами, украденные голоса, а также разрушение демократии и верховенства права. Украина не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих – вместе с десятками других стран в разных частях мира. Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы будем и дальше поддерживать их право на эту нормальность, уважение и свободу. Мы выступаем за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права, отдавая приоритет демократии, правам человека и интересам венесуэльцев. Спасибо всем по всему миру, кто помогает защищать жизнь".

Президент Аргентины Хавьер Милей, напротив, публично приветствовал заявление Трампа о захвате Мадуро.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна "никак не участвовала" в операции США в Венесуэле, и он хочет получить больше информации, прежде чем давать комментарии. Стармер отметил, что пока не разговаривал с Трампом о захвате Мадуро американцами.

Власти Израиля пока не комментируют события в Венесуэле.

В связи с происходящим в Венесуэле министерство иностранных дел Израиля опубликовало предупреждение для израильтян, призывая не посещать эту страну по любым причинам: как в интересах бизнеса, так и в туристических. МИД подчеркивает, что следит за ситуацией и в случае изменений опубликует дополнительное оповещение.