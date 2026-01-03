x
03 января 2026
|
последняя новость: 15:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 января 2026
|
03 января 2026
|
последняя новость: 15:09
03 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генпрокурор США: Мадуро и его жене предъявлены обвинения в "наркотерроризме"

США
Венесуэла
Прокуратура
время публикации: 03 января 2026 г., 14:28 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 14:59
Силия Флорес и Николас Мадуро
Alexey Maishev/Photo host agency RIA Novosti via AP

США предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес обвинения в "наркотерроризме", вскоре они предстанут перед судом в Нью-Йорке, сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

"Мадуро и его жену предадут правосудию в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка", – объявила она в соцсети X.

"Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов", – написала Бонди.

Пэм Бонди поблагодарила президента США Дональда Трампа и американских военных за организацию операции по поимке Мадуро и его жены.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2026

Военная операция США в Венесуэле, Трамп заявил о захвате Мадуро
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2026

Трамп объявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены