Генпрокурор США: Мадуро и его жене предъявлены обвинения в "наркотерроризме"

США предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес обвинения в "наркотерроризме", вскоре они предстанут перед судом в Нью-Йорке, сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

"Мадуро и его жену предадут правосудию в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка", – объявила она в соцсети X.

"Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов", – написала Бонди.

Пэм Бонди поблагодарила президента США Дональда Трампа и американских военных за организацию операции по поимке Мадуро и его жены.