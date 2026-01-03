Нобелевский лауреат Мачадо: "Настал час свободы"

Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, оппозиционер Мария Корина Мачадо заявила, что гражданам Венесуэлы нужно готовиться к "демократическому переходу" власти после захвата властями США Николаса Мадуро.

В своем обращении в соцсети X она пишет: "Венесуэльцы, НАСТАЛ ЧАС СВОБОДЫ! Николас Мадуро с сегодняшнего дня предстает перед международным правосудием за чудовищные преступления, совершенные против венесуэльцев и граждан многих других стран. Ввиду его отказа принять согласованный выход из кризиса правительство Соединенных Штатов выполнило свое обещание обеспечить соблюдение закона. Настал час, когда Народный суверенитет и Национальный суверенитет должны восторжествовать в нашей стране. Мы наведем порядок, освободим политических заключенных, построим исключительную страну и вернем наших детей домой. Мы боролись годами, отдали все, и это того стоило. То, что должно было произойти, происходит. Это час граждан. Тех, кто рискнул всем ради демократии 28 июля. Тех, кто избрал Эдмундо Гонсалеса Уррутию законным президентом Венесуэлы, который должен немедленно вступить в исполнение своего конституционного мандата и быть признан Главнокомандующим Национальных вооруженных сил всеми офицерами и солдатами, входящими в их состав. Сегодня мы готовы обеспечить выполнение нашего мандата и взять власть. Оставайтесь бдительными, активными и организованными до тех пор, пока не будет осуществлен Демократический переход. Переход, которому нужны ВСЕ. Венесуэльцам, находящимся внутри страны, – будьте готовы запустить в действие то, о чем мы очень скоро сообщим вам через наши официальные каналы. Венесуэльцам, находящимся за рубежом, – мы нуждаемся в вашей мобилизации, в воздействии на правительства и граждан всего мира и в их вовлечении уже сейчас в масштабную операцию по строительству новой Венесуэлы. В эти решающие часы примите всю мою силу, мою уверенность и мою любовь. Мы все остаемся настороже и на связи. ВЕНЕСУЭЛА БУДЕТ СВОБОДНОЙ! Мы идем рука об руку с Богом – до конца".