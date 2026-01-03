x
03 января 2026
|
последняя новость: 18:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 января 2026
|
03 января 2026
|
последняя новость: 18:25
03 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: "Мадуро хотел вести переговоры под конец, а я не хотел"

Дональд Трамп
Интервью
Венесуэла
время публикации: 03 января 2026 г., 17:10 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 17:15
Трамп: "Мадуро хотел вести переговоры под конец, а я не хотел"
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в момент начала военной операции в Каракасе находился в очень защищенной локации, "напоминавшей крепость с железными дверьми". Он подтвердил еще раз, что Мадуро захватили вместе с его женой Силией Флорес.

"Они направятся в Нью-Йорк. Как вы знаете, им были предъявлены обвинения в Нью-Йорке. Сначала их доставят на корабль, и затем они будут находиться на корабле. Вертолеты вывезли их, это был приятный полет на вертолете. Я уверен, им это понравилось", – заявил Трамп.

Он сообщил, что американские военные доставили Мадуро и его жену на большой десантный корабль USS Iwo Jima, и оттуда его повезут на суд в Нью-Йорк.

"Знаете, Мадуро хотел вести переговоры под конец, а я не хотел... мы должны были это сделать", – сказал президент США.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2026

МИД РФ по Венесуэле: "Неприемлемое посягательство". МИД Украины: Мадуро нарушал права человека
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2026

Глава Еврокомиссии: решение по Венесуэле должно соответствовать международному праву
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2026

Генпрокурор США: Мадуро и его жене предъявлены обвинения в "наркотерроризме"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2026

Военная операция США в Венесуэле, Трамп заявил о захвате Мадуро