Трамп: "Мадуро хотел вести переговоры под конец, а я не хотел"

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в момент начала военной операции в Каракасе находился в очень защищенной локации, "напоминавшей крепость с железными дверьми". Он подтвердил еще раз, что Мадуро захватили вместе с его женой Силией Флорес.

"Они направятся в Нью-Йорк. Как вы знаете, им были предъявлены обвинения в Нью-Йорке. Сначала их доставят на корабль, и затем они будут находиться на корабле. Вертолеты вывезли их, это был приятный полет на вертолете. Я уверен, им это понравилось", – заявил Трамп.

Он сообщил, что американские военные доставили Мадуро и его жену на большой десантный корабль USS Iwo Jima, и оттуда его повезут на суд в Нью-Йорк.

"Знаете, Мадуро хотел вести переговоры под конец, а я не хотел... мы должны были это сделать", – сказал президент США.