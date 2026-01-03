Трамп объявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Это объявление он сделал в своем аккаунте в принадлежащей Трампу социальной сети The truth social.

Полный текст его сообщения гласит: "США успешно осуществили крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе с его женой был захвачен и вывезен из страны. Операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности – позже. Сегодня Сегодня в 11:00 в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу".