03 января 2026
03 января 2026
03 января 2026
последняя новость: 13:34
03 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

ХАМАС "решительно осудил американскую агрессию против Венесуэлы"

время публикации: 03 января 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 13:26
ХАМАС "решительно осудил американскую агрессию против Венесуэлы"
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Палестинская террористическая организация ХАМАС опубликовала заявление, в котором указано, что группировка "решительно осуждает американскую агрессию против Республики Венесуэла и похищение президента Мадуро и его жены".

ХАМАС указывает, что речь идет о посягательстве на суверенитет независимого государства и серьезном нарушении международного права. ХАМАС призывает международное сообщество, ООН и Совет Безопасности ООН "противостоять агрессивной политике, проводимой Вашингтоном".

