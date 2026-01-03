ХАМАС "решительно осудил американскую агрессию против Венесуэлы"
время публикации: 03 января 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 13:26
Палестинская террористическая организация ХАМАС опубликовала заявление, в котором указано, что группировка "решительно осуждает американскую агрессию против Республики Венесуэла и похищение президента Мадуро и его жены".
ХАМАС указывает, что речь идет о посягательстве на суверенитет независимого государства и серьезном нарушении международного права. ХАМАС призывает международное сообщество, ООН и Совет Безопасности ООН "противостоять агрессивной политике, проводимой Вашингтоном".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2026