ХАМАС "решительно осудил американскую агрессию против Венесуэлы"

Палестинская террористическая организация ХАМАС опубликовала заявление, в котором указано, что группировка "решительно осуждает американскую агрессию против Республики Венесуэла и похищение президента Мадуро и его жены".

ХАМАС указывает, что речь идет о посягательстве на суверенитет независимого государства и серьезном нарушении международного права. ХАМАС призывает международное сообщество, ООН и Совет Безопасности ООН "противостоять агрессивной политике, проводимой Вашингтоном".