В городах Венесуэлы на улицы вышли вооруженные сторонники Мадуро

После того, как американские военные покинули территорию Венесуэлы, в некоторых городах, в частности в Каракасе и Ла Гуайре, на улицах появилось множество вооруженных людей.

Причем речь идет как о полицейских, так и о гражданских, поддерживающих режим Мадуро.

Каким образом в дальнейшем президент США Дональд Трамп будет добиваться смены режима в Венесуэле, непонятно. Но сторонники Николаса Мадуро дают понять: они готовы противостоять с оружием в руках.