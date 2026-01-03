В городах Венесуэлы на улицы вышли вооруженные сторонники Мадуро
время публикации: 03 января 2026 г., 18:21 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 18:25
После того, как американские военные покинули территорию Венесуэлы, в некоторых городах, в частности в Каракасе и Ла Гуайре, на улицах появилось множество вооруженных людей.
Причем речь идет как о полицейских, так и о гражданских, поддерживающих режим Мадуро.
Каким образом в дальнейшем президент США Дональд Трамп будет добиваться смены режима в Венесуэле, непонятно. Но сторонники Николаса Мадуро дают понять: они готовы противостоять с оружием в руках.
