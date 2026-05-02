Пентагон объявил о выводе около 5000 американских военнослужащих из Германии

Пентагон официально объявил о выводе около 5000 американских военнослужащих из Германии. Процесс должен завершиться в течение ближайших 6-12 месяцев.

Официально Пентагон называет это "пересмотром расстановки сил в Европе".

В Германии дислоцировано около 36000 американских военных. Вывод 5000 человек составляет примерно 14% от всего контингента.

Заявление о возможном сокращении американского военного контингента в Германии было сделано Трампом после резкой критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который на этой неделе заявил, что "иранцы сильны, они унижают США", и обвинил Трампа в том, что тот вступил в войну, "вообще не имея стратегии".