03 ноября 2025
03 ноября 2025
03 ноября 2025
03 ноября 2025
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясения
Афганистан
время публикации: 03 ноября 2025 г., 00:40
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3
AP Photo/Wally Santana

В ночь на 3 ноября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился примерно в 23 километрах от города Хульм в провинции Балх и в 51 километре от Мазари-Шарифа — одного из крупнейших городов северного региона. Очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясение, произошедшее около часа ночи по местному времени, ощущалось на обширной территории — от Кабула до соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В Мазари-Шарифе, где проживает более полумиллиона человек, сообщается о повреждениях зданий. В социальных сетях очевидцы описывали "яростную" тряску, жители в панике выбегали на улицы.

Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Афганистана пока не публикует данные о разрушениях и пострадавших.

