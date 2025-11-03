В ночь на 3 ноября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился примерно в 23 километрах от города Хульм в провинции Балх и в 51 километре от Мазари-Шарифа — одного из крупнейших городов северного региона. Очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясение, произошедшее около часа ночи по местному времени, ощущалось на обширной территории — от Кабула до соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В Мазари-Шарифе, где проживает более полумиллиона человек, сообщается о повреждениях зданий. В социальных сетях очевидцы описывали "яростную" тряску, жители в панике выбегали на улицы.

Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Афганистана пока не публикует данные о разрушениях и пострадавших.