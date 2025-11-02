По воле короля: бывшего принца Эндрю лишат адмиральского звания

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что правительство намерено лишить Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, младшего брата короля Карла Третьего, звания вице-адмирала. Это будет сделано по воле самого монарха.

Эндрю прослужил в британском королевском флоте 22 года. Во время Фолклендской войны 1982 года он был пилотом вертолета и его участие в военных действиях широко освещалось СМИ. Позже он командовал минным тральщиком Cottesmore.

Несколько дней назад король лишил Эндрю титула принца. Ему также придется покинуть свою официальную резиденцию Royal Lodge, расположенную рядом с Виндзорским замком.

Королевская семья возмущена скандальными связями второго сына покойной Елизаветы с предпринимателем Джеффри Эпштейном, признанным виновным в педофилии и умершим в тюрьме при странных обстоятельствах, и тем, что Эндрю продолжает настаивать на невиновности.

Недавно были опубликованы посмертные мемуары Вирджинии Джуффре, в которых она обвиняет Эпштейна и Эндрю в сексуальном насилии. Женщина, покончившая с собой полгода назад, пишет, что в бытность ее несовершеннолетней принц трижды вступал с ней в половую связь, считая, что имеет на это право по рождению.