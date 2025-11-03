Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1349-й день войны

Минобороны РФ 3 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет российского военного ведомства начинается с заявления: "Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Ранее генштаб ВСУ сообщал, что ночью 3 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 4 баллистические ракеты "Искандер-М" и 5 зенитных управляемых ракет С-300, а также 138 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате одной ракеты "Кинжал" и 115 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракет и 20 ударных БПЛА в 11 локациях. Причинен значительный ущерб в Николаеве и Сумской области.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Хотень, Корчаковка, Рогозное, Старые Вирки и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Новосергеевка, Шийковка, Петропавловка, Куриловка Харьковской области, Татьяновка и Ямполь ДНР. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противник выбит с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол. Сорваны две попытки подразделений 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии прорвать кольцо окружения со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа. Постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов R18 ВСУ, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям. За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Новатор", пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, два миномета и семь автомобилей. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Никифоровка, Васюковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада материальных средств и склад горючего. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Сергеевка, Вольное, Котлино Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. В населенном пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог ДНР. Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск ДНР с целью выхода из окружения. Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого "Интернационального легиона теробороны Украины", а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино ДНР. Противник потерял более 50 боевиков. Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров ДНР. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока. За сутки в данном районе уничтожено до 225 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, миномет и пикап. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орестополь, Даниловка, Радостное Днепропетровской области, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Степногорск Запорожской области, Никольское и Днепровское Херсонской области. Уничтожены более 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, 15 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре безэкипажных катера, три станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, склад горючего и три склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 365 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 94732 беспилотных летательных аппарата, 635 зенитных ракетных комплексов, 25823 танка и других боевых бронированных машин, 1609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31035 орудий полевой артиллерии и минометов, 45652 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 140100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).