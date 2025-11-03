Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 1 "Кинжал", 115 из 138 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 64 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 3 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 4 баллистические ракеты "Искандер-М" и 5 зенитных управляемых ракет С-300, а также 138 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате одной ракеты "Кинжал" и 115 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракет и 20 ударных БПЛА в 11 локациях. Причинен значительный ущерб в Николаеве и Сумской области.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 3 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 64 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ставропольского края, над территорией Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Белгородской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов.