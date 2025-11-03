x
03 ноября 2025
Мир

В Индии грузовик врезался в автобус, десятки погибших

ДТП
Погибшие
Индия
время публикации: 03 ноября 2025 г., 11:39
AP Photo/Mahesh Kumar A

Утром в понедельник, 3 ноября, в штате Телангана, на шоссе в районе Ранга-Редди (в центре Индии) груженный щебнем грузовик выехал на встречную полосу и врезался в междугородный автобус государственной компании Telangana State Road Transport, следовавший в Хайдарабад, в котором находились около 70 пассажиров.

По предварительным данным, погибли не менее 20 человек, десятки людей получили ранения и травмы. Среди жертв есть дети.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования. Власти Теланганы проводят проверку.

Мир
