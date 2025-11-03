x
03 ноября 2025
|
последняя новость: 15:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2025
|
03 ноября 2025
|
последняя новость: 15:44
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Мадриде начался суд над генеральным прокурором Испании

Суд
Испания
время публикации: 03 ноября 2025 г., 15:44 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 15:45

Верховный суд Испании начал слушания по делу генерального прокурора королевства Альваро Гарсии Ортиса, которого обвиняют в разглашении конфиденциальной информации. Чиновник отвергает эти обвинения.

Согласно материалам дела, в марте 2024 года он передал журналистам секретные сведения о расследовании, ведущемся против предпринимателя Альберто Гонсалеса Амбадора, заподозренного в налоговых махинациях.

Амбадор – спутник жизни Исабель Диас Аюсо, председателя правительства автономного сообщества Мадрид и главы регионального отделения Народной партии Испании. Эта партия находится в оппозиции к правительству, возглавляемому социалистом Педро Санчесом.

Это первый в истории Испании случай, когда под судом оказывается генеральный прокурор. Обвинение требует для него шести лет лишения свободы, сообщает Catalan News.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook