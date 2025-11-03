В Мадриде начался суд над генеральным прокурором Испании

Верховный суд Испании начал слушания по делу генерального прокурора королевства Альваро Гарсии Ортиса, которого обвиняют в разглашении конфиденциальной информации. Чиновник отвергает эти обвинения.

Согласно материалам дела, в марте 2024 года он передал журналистам секретные сведения о расследовании, ведущемся против предпринимателя Альберто Гонсалеса Амбадора, заподозренного в налоговых махинациях.

Амбадор – спутник жизни Исабель Диас Аюсо, председателя правительства автономного сообщества Мадрид и главы регионального отделения Народной партии Испании. Эта партия находится в оппозиции к правительству, возглавляемому социалистом Педро Санчесом.

Это первый в истории Испании случай, когда под судом оказывается генеральный прокурор. Обвинение требует для него шести лет лишения свободы, сообщает Catalan News.