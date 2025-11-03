x
03 ноября 2025
Мир

Нападение с ножом на пассажиров в Великобритании: предъявлены обвинения

Суд
Великобритания
время публикации: 03 ноября 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 13:56
Нападение с ножом на пассажиров в Великобритании: предъявлены обвинения
AP Photo/Frank Augstein

В Великобритании предъявлено обвинительное заключение 32-летнему Энтони Вильямсу, который подозревается в нападении 1 ноября с ножом на пассажиров поезда в графстве Кембриджшир. Обвиняемый – житель Питерсборо.

Обвинение касается 10 эпизодов покушения на убийство, одного эпизода причинения телесных повреждений и одного эпизода владения холодным оружием, сообщает транспортная полиция Великобритании. В деле присутствует еще один отдельный эпизод покушения на убийство, происшедший утром 1 ноября.

Напомним, при нападении пострадали 11 человек, пятеро из них по-прежнему госпитализированы. Как сообщается, один из сотрудников железнодорожной компании проявил героизм, защищая пассажиров. Его состояние остается критическим.

Мотивы преступления остаются неясными. Ранее полиция сообщила, что речь не идет о теракте.

Мир
