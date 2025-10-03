Названы имена жертв теракта около синагоги в Манчестере

Британские СМИ опубликовали имена жертв теракта около синагоги в Манчестере. В результате нападения погибли Адриан Даулби, 53 года, и Мелвин Кравиц, 66 лет.

Четыре человека получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии. Среди тяжелораненых – охранник синагоги, вступивший в схватку с нападавшим.

Власти Великобритании продолжают расследование теракта в Манчестере, совершенного 2 октября, в еврейский День искупления (Йом Кипур), около синагоги Heaton Park Hebrew Congregation.

Теракт совершил Джихад аш-Шами, 35 лет, гражданин Великобритании сирийского происхождения. Он был застрелен полицейскими.

Задержаны трое возможных сообщников террориста. По данным СМИ, это двое мужчин примерно 30 лет и женщина примерно 60 лет.

Теракт в Манчестере

Нападение было совершено утром 2 октября около Heaton Park Hebrew Congregation (Крампсолл, север Манчестера). Полиция вызов приняли в 09:31 (по местному времени).

Террорист наехал на людей около синагоги на автомобиле, затем напал на них с ножом в руках. На нем был муляж “пояса смертника” (взрывчатки не обнаружено).

Через 7 минут после вызова террорист был застрелен полицейскими.

Расследование ведет контртеррористическое управление.

По данным британских правоохранительных органов, Джихад аш-Шами ранее не числился в базах потенциально опасных лиц. Эти сведения уточняются.