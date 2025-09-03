Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1288-й день войны

Минобороны РФ 3 сентября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Ранее генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 3 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 24 ракеты (16 крылатых ракет "Калибр" и восемь крылатых ракет X-101) и 502 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 21 ракеты (14 "Калибр" и 7 Х-101), 430 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания трех ракет и 69 БПЛА в 14 локациях и падения фрагментов в 14 локациях. Причинен значительный ущерб в Ивано-Франковской области, в Хмельницком, в Кировоградской области, в Киевской области. Есть пострадавшие.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица, Пролетарское и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Уды Харьковской области. Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Глинское, Купянск Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ильиновка, Константиновка, Николаевка и Платоновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Грузское, Золотой Колодезь и Новотроицкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Березовое, Калиновское и Сосновка Днепропетровской области. Противник потерял до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское, Львово Херсонской области, Белогорье и Степногорск Запорожской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 168 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 81300 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24938 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29200 орудий полевой артиллерии и минометов, 40956 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 125700 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).