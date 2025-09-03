"Флотилия Тунберг" потеряла пять малых судов и планирует техническую остановку

"Глобальная флотилия Сумуда", именуемая в СМИ также "флотилией Тунберг", движется к Тунису через Балеарское море. Пять малых судов вернулись в Барселону из-за сложных погодных условий. По данным испанских СМИ, в составе флотилии остаются около 20 судов. "Флагманским" считается судно Handala.

Судя по имеющимся данным, "флотилия" планирует техническую остановку на Балеарских островах. По всей видимости, требуется осмотр или ремонт одному или нескольким судам.

В пятницу, 5 сентября, ожидается усиление волнения в море около Балеарских островов. Как это повлияет на планы "экспедиции", пока неясно (напомним, что 1 сентября "флотилия" вернулась в Барселону из-за неблагоприятных погодных условий и вышла в итоге в открытое море с задержкой). 5-8 сентября на пространстве от Балеар до Туниса условия для морского путешествия хорошие.

Цель этой широко освещаемой в СМИ акции – прорыв морской блокады Газы. Предыдущие попытки в течение многих лет успехом не увенчались.

Ожидается, что еще десятки судов присоединятся к акции в портах Италии и Туниса – и в общей сложности в составе "флотилии" будут примерно 90 судов, на которых будут находиться представители 44 стран. Указывалась предполагаемая дата прибытия в район около побережья Газы – 14-15 сентября. Однако уже очевидно, что прибытие (если оно состоится) откладывается на более поздние даты.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, и, как заявляется, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" – оно пришло на смену "Флотилии свободы". Одна из самых заметных фигур среди активистов – 22-летняя шведка Грета Тунберг, которая уже участвовала в подобной акции.

В ночь на 9 июня Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.