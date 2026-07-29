Победитель "Евровидения-1994" призвал Ирландию бойкотировать конкурс до исключения Израиля

Победитель "Евровидения-1994" ирландский певец Чарли Макгеттиган заявил, что Ирландия не должна возвращаться на конкурс до тех пор, пока в нем продолжает участвовать Израиль.

Поводом для нового заявления стало официальное подтверждение участия Израиля в "Евровидении-2027", которое пройдет в Болгарии. По мнению Макгеттигана, после этого решение ирландского общественного вещателя RTÉ отказаться от участия в конкурсе должно остаться в силе.

"RTÉ ни в коем случае не может передумать и вернуться на "Евровидение" в следующем году, особенно теперь, когда ситуация стала еще хуже", – сказал артист в интервью The Irish Sun.

Макгеттиган также сослался на недавнее задержание доктора Маргарет Коннолли – сестры президента Ирландии Кэтрин Коннолли, которая участвовала в прорыве морской блокады Газы и была задержана израильскими военными. По словам певца, этот инцидент делает возвращение Ирландии на конкурс еще менее вероятным.

Исполнитель считает, что участие в "Евровидении" противоречило бы традиционной позиции Ирландии в вопросах защиты прав человека. Он также напомнил об ирландских миротворцах, служащих в Ливане, которые, по его словам, ежедневно подвергаются опасности из-за напряженной ситуации в регионе.

Макгеттиган отметил, что отказ RTÉ транслировать "Евровидение-2026" не вызвал заметного общественного недовольства, а также выразил сомнение, что сейчас найдется ирландский артист, готовый представить страну на конкурсе.

"Я не знаю ни одного певца или исполнителя, который согласился бы сейчас поехать на "Евровидение". Если бы RTÉ предложила мне или Полу Харрингтону выступить в нынешней ситуации, мы бы отказались", – заявил он.

Кроме того, музыкант поставил под сомнение прозрачность системы зрительского голосования, предположив, что результаты могут подвергаться манипуляциям. Поводом для таких заявлений стали три подряд попадания Израиля в первую пятерку конкурса.

Ранее Чарли Макгеттиган уже вернул свой трофей победителя "Евровидения-1994" в знак протеста против продолжающегося участия Израиля в конкурсе.

Макгеттиган – не единственный представитель ирландского сообщества "Евровидения", выступивший с подобной позицией. Ранее поддержку отказу Ирландии участвовать в конкурсе до изменения ситуации также публично выражали Bambie Thug и двукратный победитель "Евровидения" Джонни Логан.