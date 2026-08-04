Правозащитники: при ударе армии Судана по зданию суда в Дарфуре погибли не менее 35 человек

Не менее 35 человек погибли в результате удара беспилотников армии Судана по зданию гражданского суда в Северном Дарфуре. Об этом сообщила независимая правозащитная организация Emergency Lawyers, документирующая нарушения прав человека в ходе гражданской войны.

По данным Emergency Lawyers, беспилотники атаковали здание гражданского суда в деревне Аль-Зауия-Гара в Северном Дарфуре. Правозащитники подчеркивают, что суд является гражданским объектом, выполняющим судебные и общественные функции для местных жителей.

В заявлении Emergency Lawyers говорится, что удар по гражданскому объекту представляет собой "серьезное нарушение международного гуманитарного права". Правозащитники возложили ответственность за атаку на суданскую армию.

Независимого подтверждения информации о числе погибших и обстоятельствах удара на данный момент нет. Суданские военные произошедшее пока не комментировали.