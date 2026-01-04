Установлены имена еще 16 жертв пожара в швейцарском Кран-Монтане

Власти Швейцарии установили личности еще 16 человек, погибших в результате пожара, происшедшего в новогоднюю ночь в результате пожара в баре Le Constellation в Кран-Монтане. В общей сложности идентифицировано уже 24 жертвы.

Самой молодой из погибших, по последним данным, стала 14-летняя швейцарская девочка. Девять жертв младше 18 лет. Среди погибших граждане Швейцарии, Франции, Турции, Румынии, Италии. Никаких дополнительных деталей не сообщается из уважения к их близким.

Имя одного из погибших назвала его мать. Это 16-летний швейцарец Артюр Бродар. "Мы можем начать скорбеть, зная, что он нашел покой и свет", – сообщила она. Ранее она рассказала об агонии родителей, которым ничего не известно о судьбе своих пропавших детей.

Среди пропавших без вести – 15-летняя израильтянка Шарлот Нидхэм, у которой также есть британское и французское гражданство. Насколько известно, девушка с семьей жила на горнолыжном курорте и подрабатывала бебиситтером.

Начато расследование в отношении администраторов бара Le Constellation. Это граждане Франции, супружеская пара Жак и Джессика Моретти. На данном этапе они подозреваются в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений по неосторожности и поджоге по неосторожности.

Пожар в баре начался в новогоднюю ночь вскоре после полуночи. Его причиной, считают следователи стали бенгальские огни, закрепленные на бутылках шампанского. С них пламя перекинулось на потолок, покрытый акустической пеной. Около 40 человек погибли, 119 пострадали.