Хунта Мьянмы объявила амнистию, тысячи заключенных выйдут на свободу

Правящая в Мьянме военная хунта объявила об амнистии в ознаменование 78-годовщины провозглашения независимости. На свободу выйдет 6186 заключенных, включая 52 иностранцев. Согласно заявлению, речь идет о гуманитарном жесте.

На одну шестую сокращены сроки заключения остальных заключенных, за исключением тех, кто отбывает наказание за особо тяжкие преступления: убийства, изнасилования, терроризм, коррупцию, преступления, связанные с оружием или наркотиками.

Неясно, коснется ли амнистия политических заключенных, среди которых – победительница демократических выборов 2020 года, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Ответом на ее победу и стал военный переворот. После него были отправлены в тюрьмы 30000 противников режима.