x
04 января 2026
|
последняя новость: 11:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 января 2026
|
04 января 2026
|
последняя новость: 11:04
04 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Швейцарии объявлено о подозрениях против администраторов бара, где произошел пожар

Пожары
Швейцария
время публикации: 04 января 2026 г., 10:19 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 10:23
В Швейцарии начато расследование против администраторов бара, где произошел пожар
AP Photo/Baz Ratner

Швейцарские власти начали расследование в отношении администраторов бара Le Constellation, где в новогоднюю ночь произошел сильный пожар, в результате которого около 40 человек погибли, 119 пострадали.

Это граждане Франции, супружеская пара Жак и Джессика Моретти. На данном этапе они подозреваются в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений по неосторожности и поджоге по неосторожности.

Пожар в баре начался в новогоднюю ночь вскоре после полуночи. Его причиной, считают следователи стали бенгальские огни, закрепленные на бутылках шампанского. С них пламя перекинулось на потолок, покрытый акустической пеной.

Среди участников новогодней вечеринки было очень много подростков – в Швейцарии разрешается приобретать алкоголь с 16 лет. Как сообщат СМИ, идентифицированы уже восемь погибших граждан Швейцарии, всем от 16 до 24 лет.

Среди пропавших без вести – и израильтянка. Это 15-летняя Шарлот Нидхэм, у которой есть также британское и французское гражданство. Насколько известно, девушка с семьей жила на горнолыжном курорте и подрабатывала бебиситтером.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 января 2026

Названо имя израильтянки, пропавшей после смертоносного пожара в Швейцарии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2026

Взрыв на горном курорте в Швейцарии. Начата публикация имен и гражданства жертв
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 января 2026

Расследование в Швейцарии: причиной пожара в Кран-Монтане стали бенгальские огни