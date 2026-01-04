В Швейцарии объявлено о подозрениях против администраторов бара, где произошел пожар

Швейцарские власти начали расследование в отношении администраторов бара Le Constellation, где в новогоднюю ночь произошел сильный пожар, в результате которого около 40 человек погибли, 119 пострадали.

Это граждане Франции, супружеская пара Жак и Джессика Моретти. На данном этапе они подозреваются в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений по неосторожности и поджоге по неосторожности.

Пожар в баре начался в новогоднюю ночь вскоре после полуночи. Его причиной, считают следователи стали бенгальские огни, закрепленные на бутылках шампанского. С них пламя перекинулось на потолок, покрытый акустической пеной.

Среди участников новогодней вечеринки было очень много подростков – в Швейцарии разрешается приобретать алкоголь с 16 лет. Как сообщат СМИ, идентифицированы уже восемь погибших граждан Швейцарии, всем от 16 до 24 лет.

Среди пропавших без вести – и израильтянка. Это 15-летняя Шарлот Нидхэм, у которой есть также британское и французское гражданство. Насколько известно, девушка с семьей жила на горнолыжном курорте и подрабатывала бебиситтером.