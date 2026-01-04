СМИ: Из-за роста антисемитизма закрывается общинный центр "Бейт Хабад" в Катманду

Из-за роста антисемитизма движение "Хабад" закрывает один из старейших общинных центров ("Бейт Хабад") в Восточной Азии. Об этом сайту "Maaрив" рассказали раввин Хезки Лифшиц и его супруга Хани Лифшиц.

По их словам, в последнее время власти Непала начали ограничивать работу еврейского общественного центра, сначала они попросили убрать "еврейские" символы, надписи на иврите, которые могли бы ассоциироваться с Израилем, а затем начали повышать размер платежей, вынуждая ХАБАД съехать.

Раввин Лифшиц рассказал изданию "Maaрив", что здание уже полностью освобождено, а работа временно продолжается из гостиницы, параллельно ведется поиск нового места.

"Бейт Хабад" в Катманду известен как один из крупнейших центров для израильских туристов в регионе: по субботам там собирались сотни людей, а в праздники – тысячи.