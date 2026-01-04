Обязанности президента Венесуэлы должна исполнять Делси Родригес, занимавшая до сих пор пост вице-президента, постановил Верховный суд страны. Об этом сообщает агентство EFE.

В Верховном суде отметили, что это необходимо, чтобы обеспечить дальнейшее управление Венесуэлой, в том числе ее обороной.

Ранее в ходе военной операции американцами были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Они доставлены в США, где предстанут перед судом по обвинению в "наркотерроризме".

Делси Родригес осудила "вооруженную агрессию" против Венесуэлы и подчеркнула, что ее страна никогда не станет ничьей колонией и будет отстаивать свой суверенитет. Она также потребовала освободить Николаса Мадуро и его супругу. При этом было отмечено, что природные богатства Венесуэлы принадлежат исключительно народу этой страны.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что госсекретарь Марко Рубио переговорил с Делси Родригес, и она якобы согласилась сотрудничать с американским руководством.