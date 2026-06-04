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ВСУ: ночью перехвачены 264 из 293 БПЛА. МО РФ: сбиты 272 беспилотника

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 04 июня 2026 г., 08:32 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 08:32
ВСУ: ночью перехвачены 264 из 293 БПЛА. МО РФ: сбиты 272 беспилотника
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 4 июня 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 293 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 264 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 24 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падения фрагментов в 12 локациях. Причинен ущерб в Киевской, Днепропетровской и Киевской областях, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 4 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 272 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областями, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
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