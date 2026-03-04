x
04 марта 2026
последняя новость: 08:10
04 марта 2026
04 марта 2026
последняя новость: 08:10
04 марта 2026
Спорт

Сенсация чемпионата Англии. "Ливерпуль" проиграл аутсайдеру. Результаты матчей

Футбол
Сенсации
время публикации: 04 марта 2026 г., 07:59 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 07:59
Сенсация чемпионата Англии. "Ливерпуль" проиграл аутсайдеру. Результаты матчей
AP Photo/Dave Shopland

Состоялись матчи двадцать девятого тура чемпионата Англии. "Вулверхэмптон" сенсационно победил "Ливерпуль" 2:1.

Впервые в истории Премьер-лиги команда из зоны вылета забила победный гол в ворота действующего чемпиона в компенсированное время.

Борнмут - Брентфорд 0:0

"Борнмут" не проиграл в девятом матче чемпионата подряд.

Эвертон (Ливерпуль) - Бернли 2:0

"Ириски" одержали вторую победу подряд (третью в последних пяти играх) и поднялись на восьмое место.

Лидс - Сандерленд 0:1

Вулверхэмптон - Ливерпуль 2:1

Несмотря на две победы подряд,"волки" находятся на последнем месте. Но отставание от "Бернли", идущего предпоследним, составляет 3 очка.

Хозяева нанесли всего два точных удара. Этого для победы хватило. Победный гол на четвертой минуте компенсированного времени забил Андре.

