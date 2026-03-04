Сенсация чемпионата Англии. "Ливерпуль" проиграл аутсайдеру. Результаты матчей
Состоялись матчи двадцать девятого тура чемпионата Англии. "Вулверхэмптон" сенсационно победил "Ливерпуль" 2:1.
Впервые в истории Премьер-лиги команда из зоны вылета забила победный гол в ворота действующего чемпиона в компенсированное время.
Борнмут - Брентфорд 0:0
"Борнмут" не проиграл в девятом матче чемпионата подряд.
Эвертон (Ливерпуль) - Бернли 2:0
"Ириски" одержали вторую победу подряд (третью в последних пяти играх) и поднялись на восьмое место.
Лидс - Сандерленд 0:1
Вулверхэмптон - Ливерпуль 2:1
Несмотря на две победы подряд,"волки" находятся на последнем месте. Но отставание от "Бернли", идущего предпоследним, составляет 3 очка.
Хозяева нанесли всего два точных удара. Этого для победы хватило. Победный гол на четвертой минуте компенсированного времени забил Андре.