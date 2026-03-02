x
02 марта 2026
|
последняя новость: 22:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 марта 2026
|
02 марта 2026
|
последняя новость: 22:34
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

CENTCOM: все иранские корабли, находившиеся в Оманском заливе, уничтожены

Война с Ираном
США
Иран
время публикации: 02 марта 2026 г., 22:08 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 22:14
CENTCOM: все иранские корабли, находившиеся в Оманском заливе, уничтожены
U.S. Navy via AP

Центральное командование вооруженных сил США объявило об уничтожении 11 кораблей военно-морских сил Ирана, находившихся в Оманском заливе: "Два дня назад у Ирана было здесь 11 кораблей, сейчас – ноль".

"Десятилетиями иранский режим атаковал иностранные суда в Оманском заливе. Этом пришел конец. Свобода судоходства – основа американского и глобального экономического процветания. Вооруженные силы США продолжат ее защищать", – сообщает CENTCOM.

1 марта президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth, что американские военнослужащие атаковали и потопили девять кораблей военно-морских сил Ирана. "Скоро за ними последуют и другие", – обещал он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 марта 2026

Трамп сообщил, что США потопили девять иранских военных кораблей