CENTCOM: все иранские корабли, находившиеся в Оманском заливе, уничтожены

Центральное командование вооруженных сил США объявило об уничтожении 11 кораблей военно-морских сил Ирана, находившихся в Оманском заливе: "Два дня назад у Ирана было здесь 11 кораблей, сейчас – ноль".

"Десятилетиями иранский режим атаковал иностранные суда в Оманском заливе. Этом пришел конец. Свобода судоходства – основа американского и глобального экономического процветания. Вооруженные силы США продолжат ее защищать", – сообщает CENTCOM.

1 марта президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth, что американские военнослужащие атаковали и потопили девять кораблей военно-морских сил Ирана. "Скоро за ними последуют и другие", – обещал он.