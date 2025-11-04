В Риме умер мужчина, пострадавший при обрушении башни Торре-деи-Конти

Мужчина 66 лет, пострадавший при вчерашнем обрушении конструкций средневековой башни Торре-деи-Конти в центре Рима, умер от полученных травм в больнице.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения пострадали двое рабочих.

Башня Торре-деи-Конти – памятник архитектуры XVIII века, расположенный рядом с Колизеем – обрушилась 3 ноября. Обрушение произошло в два этапа. Сначала в 11:30 утра обрушилась одна часть башни, а около часа дня произошло повторное обрушение.

Башня была построена в 1238 году и считается важным архитектурным символом города.