04 ноября 2025

Мир

В Риме умер мужчина, пострадавший при обрушении башни Торре-деи-Конти

Погибшие
Архитектура
Италия
время публикации: 04 ноября 2025 г., 03:37 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 05:42
AP Photo/Domenico Stinellis

Мужчина 66 лет, пострадавший при вчерашнем обрушении конструкций средневековой башни Торре-деи-Конти в центре Рима, умер от полученных травм в больнице.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения пострадали двое рабочих.

Башня Торре-деи-Конти – памятник архитектуры XVIII века, расположенный рядом с Колизеем – обрушилась 3 ноября. Обрушение произошло в два этапа. Сначала в 11:30 утра обрушилась одна часть башни, а около часа дня произошло повторное обрушение.

Башня была построена в 1238 году и считается важным архитектурным символом города.

Мир
