Мир

Один из основателей Wikipedia потребовал отредактировать статью о "геноциде в Газе"

Интернет
Газа
Израиль
время публикации: 04 ноября 2025 г., 00:14 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 00:21
Джимми Уэйлс, один из основателей Wikipedia
AP PHOTO / Berenice Bautista

Джимми Уэйлс, один из основателей Wikipedia, лично пометил статью Gaza genocide как не соответствующую стандартам проекта, предвзятую и нуждающуюся в серьезном редактировании.

На странице обсуждения статьи Уэйлс подчеркнул, что говорит не от имени Wikimedia Foundation, а излагает собственную позицию. Он написал, что в данный момент коллективом авторов нарушен принцип нейтральности. "В статье утверждается, что Израиль совершает геноцид в Газе, а это весьма спорно", – указывает он. Он призывает добровольцев, работающих над статьей, к непредвзятости. "Это особенно важно, когда речь идет о сложных или спорных темах", – подчеркивает он.

Уэйлс призывает членов сообщества использовать только проверенные источники, опираться на факты и избегать обвинений.

Мир
Мир
