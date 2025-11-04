x
04 ноября 2025
Мир

Атака украинских БПЛА, частично обрушен цех на Стерлитамакском нефтехимическом заводе

Война в России
Беспилотники
время публикации: 04 ноября 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 08:23
Атака украинских БПЛА, частично обрушен цех на Стерлитамакском нефтехимическом заводе
МЧС по Башкортостану

В результате взрыва на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкортостане, причиной которого стала атака украинских БПЛА, частично обрушился цех водоочистки, сообщили в администрации города.

"Сегодня в результате взрыва в АО "СНХЗ" произошло частичное обрушение цеха водоочистки. В цехе работало пять человек. По предварительным данным, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Местные власти заявляют, что были перехвачены два беспилотника. Но либо беспилотников было больше двух, либо перехват привел к причинению ущерба нефтехимическому заводу в Стерлитамаке.

Официально власти Башкортостана сначала не подтверждали связь между атакой БПЛА и взрывом на заводе. Однако позже глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подтвердил, что цех нефтехимического завода в Стерлитамаке подвергся атаке двух БПЛА.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 4 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 85 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Липецкой, Волгоградской, Саратовской областей и Республики Башкортостан. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Мир
