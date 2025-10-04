На парламентских выборах в Чехии победила правая партия миллиардера Бабиша

После обработки более 97% бюллетеней на парламентских выборах в Чешской республике победила партия ANO ("Акция недовольных граждан"), находящаяся в оппозиции к нынешнему правительству. ANO набирает около 35% голосов, сообщает "Настоящее время".

Партию, ратующую за сокращение поддержки Украины, возглавляет миллиардер, сельскохозяйственный магнат и бывший премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Правящая проукраинская коалиция "Вместе" (SPOLU) получила 23%, центристская партия "Старосты и независимые" (Starostové a nezávislí) – 11%, проевропейская Чешская пиратская партия – почти 9%, крайне правая "Свобода и прямая демократия" (SPD) – почти 8%. Правопопулистская партия "Автомобилисты для себя" занимает последнее место из проходящих в парламент с 6,8%.

Крайне левое движение "Хватит!" (Stačilo!), выступающее за выход из Евросоюза и упоминавшееся в качестве возможного, хотя и неочевидного, партнера ANO, пятипроцентный барьер не преодолело.

Крайне правая SPD, возглавляемая ветераном чешской политики Томио Окамурой, высказывает открытое недовольство количеством украинских беженцев в Чехии и помощью, которую Прага оказывает Киеву в войне с Россией. Партия Бабиша воздерживается от откровенно ксенофобских высказываний; ее можно сравнить с правящими в Венгрии "Фидес" Виктора Орбана и "Курсом" Роберта Фицо в Словакии.

ANO не набирает большинства в парламенте, партии придется формировать коалицию с другими политическими силами. Работать с коалицей SPOLU Петра Фиалы партия ANO не готова (как, впрочем, и Фиала – с ANO), наиболее вероятные партнеры Бабиша – крайне правые "Свобода и прямая демократия" и "Автомобилисты для себя". Ранее подобные политические силы никогда не участвовали в правительстве. Один из возможных сценариев – создание правительство меньшинства.

Каким было оно ни оказалось, новое правительство Чехии, скорее всего, займет евроскептическую и антибрюссельскую позицию, урежет или прекратит помощь Украине и ужесточит миграционную политику (при и так почти отсутствующей миграции).