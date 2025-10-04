Трамп заявил, что не потерпит от ХАМАСа проволочек в освобождении заложников

Президент США Дональд Трамп заявил, что не потерпит от ХАМАСа проволочек в освобождении израильских заложников.

"Я признателен Израилю за временную остановку ударов с целью предоставления возможности освободить заложников и завершения мирной сделки. ХАМАС должен действовать быстро, или все предложения будут отменены. Я не потерплю проволочек... Давайте сделаем это быстро. Со всеми будут обращаться справедливо!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

3 октября Трамп заявил, что ХАМАС должен до вечера воскресенья (5 октября) принять его план урегулирования в секторе Газы. Глава Белого дома добавил, что если этого не произойдет, боевики ХАМАС будут уничтожены.

"Соглашение с ХАМАСом должно быть достигнуто до 18:00 вечера воскресенья по времени Вашингтона. Под ним подписались все страны. Если этот последний шанс подписать соглашение не будет реализован, на ХАМАС обрушится такой кромешный ад, которого никто никогда раньше не видел. Мир на Ближнем Востоке будет так или иначе установлен", – написал Трамп в своем посте, опубликованном в сети Truth Social.

"В качестве возмездия за нападение 7 октября более 25000 "солдат" ХАМАСа уже убиты. Большинство оставшихся окружены и заблокированы, им остается просто ждать, когда я дам команду "огонь"…. Однако ХАМАСу будет дан последний шанс. Великие, могущественные и очень богатые государства Ближнего Востока и окружающих регионов, вместе с Соединенными Штатами Америки, договорились – и Израиль подписался под этим – о мире на Ближнем Востоке впервые за 3000 лет", – заявил Трамп.