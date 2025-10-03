"Мосад" подтвердил факт сотрудничества, позволившего предотвратить теракты в Германии

Представители службы разведки "Мосад" подтвердили, что в канун Йом-Кипура в Германии была раскрыта связанная с ХАМАСом террористическая ячейка, планировавшая в ближайшее время нападения на израильские и еврейские объекты.

Как пишет "Исраэль а-Йом", задержание террористов стало возможным благодаря тесному сотрудничеству "Мосада" со службами безопасности и правоохранительными органами Германии.

Трое подозреваемых, двое граждан Германии и один уроженец Ливана в возрасте от 30 до 40 лет, были арестованы в ходе специальной операции в Берлине, у них обнаружены автомат Калашникова, несколько пистолетов и солидный запас боеприпасов.

Мужчинам, которых власти идентифицировали как Абеда Аль Г., Ваэля Ф. М. и Ахмада И., предъявлены обвинения в членстве в иностранной террористической организации и подготовке к насильственным актам, направленным против государства.

Федеральная прокуратура Германии заявила, что оружие предназначалось для проведения терактов ХАМАСа против еврейских и израильских учреждений на территории Германии.