Мир

В Тбилиси после муниципальных выборов начались акции протеста оппозиции

время публикации: 04 октября 2025 г., 21:16 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 21:28
В Тбилиси после муниципальных выборов начались акции протеста оппозиции
AP Photo/Zurab Tsertsvadze

В центре Тбилиси происходят столкновения полиции с участниками акции протеста, проходящей после муниципальных выборов, сообщает ВВС.

Демонстранты попытались штурмовать президентский дворец и сумели на некоторое время ворваться во двор комплекса. Полиция применила для разгона протестующих водомет и слезоточивый газ.

Многие представители оппозиции бойкотировали выборы, которые состоялись на фоне беспрецедентного давления властей на политических противников.

Но премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о победе правящей партии "Грузинская мечта".

Как сообщает ВВС, муниципальные выборы прошли на фоне беспрецедентного для страны давления на оппозицию и гражданское общество: часть оппозиционных лидеров находятся под арестом, а счета нескольких правозащитных и мониторинговых НКО заморожены.

Победе правящей "Грузинской мечты" не угрожало практически ничего: значительная часть оппозиции отказалась участвовать в выборах и вместо этого планировала масштабные акции протеста.

