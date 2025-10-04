В Тбилиси после муниципальных выборов начались акции протеста оппозиции

В центре Тбилиси происходят столкновения полиции с участниками акции протеста, проходящей после муниципальных выборов, сообщает ВВС.

Демонстранты попытались штурмовать президентский дворец и сумели на некоторое время ворваться во двор комплекса. Полиция применила для разгона протестующих водомет и слезоточивый газ.

Многие представители оппозиции бойкотировали выборы, которые состоялись на фоне беспрецедентного давления властей на политических противников.

Но премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о победе правящей партии "Грузинская мечта".

Как сообщает ВВС, муниципальные выборы прошли на фоне беспрецедентного для страны давления на оппозицию и гражданское общество: часть оппозиционных лидеров находятся под арестом, а счета нескольких правозащитных и мониторинговых НКО заморожены.

Победе правящей "Грузинской мечты" не угрожало практически ничего: значительная часть оппозиции отказалась участвовать в выборах и вместо этого планировала масштабные акции протеста.