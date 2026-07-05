В Хайфе тяжело ранен мужчина, подозреваемый задержан

На улице А-Халуц в Хайфе в результате вооруженного нападения был ранен мужчина примерно 40 лет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили раненого в больницу РАМБАМ, его состояние оценивается как тяжелое.

Спустя короткое время пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что по подозрению в причастности к этому инциденту задержан 53-летний житель Кармиэля. В понедельник, 6 июля, полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока содержания под стражей подозреваемого.