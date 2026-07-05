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Израиль

В Хайфе тяжело ранен мужчина, подозреваемый задержан

Хайфа
Криминал
время публикации: 05 июля 2026 г., 22:29 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 22:45
В Хайфе тяжело ранен мужчина, полицией задержан подозреваемый
Yossi Aloni/Flash90

На улице А-Халуц в Хайфе в результате вооруженного нападения был ранен мужчина примерно 40 лет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили раненого в больницу РАМБАМ, его состояние оценивается как тяжелое.

Спустя короткое время пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что по подозрению в причастности к этому инциденту задержан 53-летний житель Кармиэля. В понедельник, 6 июля, полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока содержания под стражей подозреваемого.

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