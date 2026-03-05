x
К берегам Шри-Ланки направляется еще один иранский военный корабль

Война с Ираном
Иран
время публикации: 05 марта 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 11:02
AP Photo/Bernat Armangue

Министр информации Шри-Ланки Налинда Джаятисса сообщил, что в направлении шриланкийских территориальных вод направляется еще один корабль иранских военно-морских сил. Предполагается, что на его борту около 100 членов экипажа.

Днем ранее американская подводная лодка потопила у берегов Шри-Ланки иранский фрегат "Дена", принимавший участие в совместных учениях с ВМФ Индии. 87 моряков погибли, 32 были спасены.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал это преступлением. "Корабль "Дена" со 130 членами экипажа без предупреждения подвергся нападению в международных водах, в 2000 миль от иранских берегов. США об этом пожалеют", – сказал он.

