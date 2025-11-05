x
05 ноября 2025
05 ноября 2025
05 ноября 2025
последняя новость: 13:38
05 ноября 2025
Мир

Демократические кандидатки одержали победу на выборах губернаторов Нью-Джерси и Вирджинии

США
Выборы в США
Дональд Трамп
время публикации: 05 ноября 2025 г., 12:04 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 12:11
Мики Шеррилл и Эбигейл Спанбергер
AP Photo/Matt Rourke; AP Photo/Stephanie Scarbrough

Избрание Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка не стало единственным успехом демократов на выборах, прошедших в США 4 ноября. Демократические кандидаты одержали победу на выборах губернаторов Нью-Джерси и Вирджинии. Это первый серьезный успех партии после избрания Дональда Трампа президентом США.

Оба штата впервые возглавят женщины. Губернатором Нью-Джерси станет Мики Шеррилл, а Вирджинии – Эбигейл Спанбергер. В отличие от социалиста Мамдани, они относятся к умеренному крылу партии. Однако и они в ходе предвыборной компании делали упор на экономических вопросах, таких, как дороговизна жизни.

"Мы продемонстрировали миру, что Вирджиния 2025 года выбирает прагматизм, а не политическую ангажированность. Мы выбираем общее благо, а не хаос", – заявила Спанбергер, обращаясь к своим сторонникам после объявления результатов.

Предполагается, что победа на трех важных выборах придаст новый импульс демократам, которые с трудом оправляются от неудачи президентской кампании Камалы Харрис. Однако до промежуточных выборов в Конгресс, которые могут изменить расклад сил в Вашинтоне, остается еще около года.

