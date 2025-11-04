Выборы мэра Нью-Йорка: по опросам лидирует Мамдани, хотя разрыв сократился

Во вторник, 4 ноября, проходят выборы мэра Нью-Йорка. Последние опросы показывают, что разрыв между основными кандидатами накануне дня выборов несколько сократился.

По опросам, продолжает лидировать Зохран Мамдани – кандидат от Демократической партии, член организации "Демократические социалисты Америки", последовательно выступающий с критикой Израиля.

Согласно опросу Quinnipiac, за Зохрана Мамдани готовы проголосовать 43% избирателей. Независимый кандидат Эндрю Куомо (тоже член Демократической партии) получает поддержку 33%. За республиканца Кертиса Сливу намерены голосовать 14% избирателей в Нью-Йорке.

СМИ отмечают рекордное досрочное голосование – уже поданы свыше 730 тысяч бюллетеней.

В финальный день кампании Мамдани прошелся с сторонниками по Бруклинскому мосту, Куомо агитировал в Манхэттене и Бронксе, Слива – на Кони-Айленде.