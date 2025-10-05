x
Мир

Массовые пропалестинские акции прошли в Европе. Сотни задержанных в Лондоне

Великобритания
Акции протеста
Европейский Союз
время публикации: 05 октября 2025 г., 08:21 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 08:30
Рим. 4 октября 2025 года
AP Photo/Alessandra Tarantino

В субботу, 4 октября, в Европе прошли масштабные пропалестинские акции. Самой массовой была демонстрация в Риме, в которой, по оценкам полиции, участвовали около 250 тысяч человек.

Поводами стали продолжающаяся война в Газе и перехват израильтянами "флотилии Сумуда".

В Риме полиции в ряде случаев пришлось применить силу. Задержаны нарушители порядка.

Десятки тысяч вышли на пропалестинские демонстрации в Барселоне и Мадриде, а также в других испанских городах.

В Лондоне проходила демонстрация запрещенной организации Palestine Action. Задержаны около 500 человек.

Также сообщалось о демонстрациях "в поддержку Палестины" в Лиссабоне, Афиных и других городах Европы.

