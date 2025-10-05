x
05 октября 2025
05 октября 2025
Мир

В Грузии арестованы лидеры протестов, среди них – певец Паата Бурчуладзе

Оппозиция
Грузия
время публикации: 05 октября 2025 г., 11:07 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 11:08
Певец Паата Бурчуладзе
Wikipedia.org. Фото: რადიო არ დაიდარდო / Radio Ar Daidardo

Министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте пяти организаторов массовых протестов в Тбилиси. Арестованы Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе.

Им вменяется в вину нападение на полицейских, призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, повреждение или уничтожение чужого имущества, организацию, руководство или участие в групповом насилии, а также попытку захвата или блокирования объектов стратегического или особого значения.

70-летний певец Паата Бурчуладзе был арестован в одной из тбилисских клиник, куда он был доставлен из-за интоксикации слезоточивым газом. Он обещал, что после обследования вернется к митингующим.

Задержанным грозит до девяти лет тюремного заключения.

