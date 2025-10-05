x
05 октября 2025
Мир

После нападения на сотрудников ICE Трамп направил войска в Чикаго

США
Дональд Трамп
время публикации: 05 октября 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 11:41
После нападения на сотрудников ICE Трамп направил войска в Чикаго
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп санкционировал отправку в Чикаго 300 военнослужащих Национальной гвардии. "Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие в американских городах", – сообщила представительница Белого дома Эбигейл Джексон.

По ее словам, решение призвано защитить федеральных сотрудников и федеральное имущество. Джексон заявила, что местные власти, включая губернатора Иллинойса, демократа Джея Роберта Прицкера, отказались пресечь беззаконие, что и заставило федеральные власти вмешаться.

Несколькими часами ранее в Чикаго было совершено нападение на сотрудников иммиграционной службы. Их машины были протаранены несколькими автомобилями. Пограничники ранили одну из участниц нападения – вооруженную женщину.

Тем временем, федеральный судья Карин Иммергут временно заблокировала решение президента Трампа о направлении военнослужащих в Портленд. По ее словам, утверждения, использовавшиеся для обоснования решения, не подтверждаются фактами, а само решение нарушает конституцию США.

Мир
