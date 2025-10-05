x
05 октября 2025
05 октября 2025
05 октября 2025
05 октября 2025
Мир

Из-за российского удара по Украине была объявлена тревога в ВВС и ПВО Польши

Война в Украине
Польша
время публикации: 05 октября 2025 г., 14:06 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 14:09
Львов, 5 октября 2025 года
AP Photo/Mykola Tys

Утром 5 октября самолеты польских ВВС были подняты по тревоге в связи с массированным российским ударом по Львовской области Украины, жертвами которого на Львовщине стали четыре члена одной семьи.

"Самолеты ВВС Польши и ее союзников действуют в нашем воздушном пространстве. Наземные средства ПВО и радарные системы оповещения приведены в состояние максимальной боеготовности", – говорится в заявлении оперативного командования вооруженных сил.

Месяц назад около 20 дронов проникли в воздушное пространство Польши. Позднее беспилотники были обнаружены в воздушном пространстве нескольких европейских стран, в том числе Дании и Германии.

