Норвегия отправила истребители для охраны границы Польши от России

Норвегия отправила истребители F-35 в Польшу для усиления противовоздушной обороны NATO. Самолеты будут базироваться в районе Познани и будут готовы сбивать российские беспилотники и самолеты, если они вторгнутся в воздушное пространство Польши. Об этом сообщает Polskie Radio24 со ссылкой на заместителя министра обороны Норвегии Андреаса Флама.

Ранее на этой неделе министр обороны Норвегии Торе Сандвик во время визита в Варшаву заявил, что норвежские истребители будут отвечать за защиту воздушного пространства. По его мнению, само присутствие контингента NATO должно послужить сдерживающим фактором и удержать Кремль от дальнейших провокаций.

Утром 5 октября самолеты польских ВВС были подняты по тревоге в связи с массированным российским ударом по Львовской области Украины, жертвами которого на Львовщине стали четыре члена одной семьи.